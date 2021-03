Olivier Véran donne le feu vert à l'expérimentation de cannabis médical en France

(AOF) - L'expérimentation relative au cannabis médical a été lancée en France aujourd'hui au CHU de Clermont-Ferrand, par le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran, avec la première prescription de cannabis pour un usage médical à un patient. Cette expérimentation vise à recueillir les premières données françaises sur l'efficacité et la sécurité du cannabis à des fins thérapeutiques, ainsi qu'à préparer les circuits de sa mise à disposition à terme.

Quelques 3 000 patients seront ainsi suivis dans 215 structures volontaires sélectionnées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

C'est le rôle de la médecine que de combattre les maladies et de soulager les douleurs. En tant que médecin, en tant que ministre, je suis fier que la France puisse expérimenter l'usage du cannabis à des fins médicales, et d'ainsi mieux accompagner des milliers de patients qui affrontent des pathologies lourdes. Cette expérimentation, nous la menons de manière rigoureuse, en lien étroit avec les professionnels de santé et sous le contrôle de l'ANSM. " a déclaré Olivier Véran.