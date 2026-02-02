Olivia Dean nommée meilleure nouvelle artiste aux Grammy Awards

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'album de Bad Bunny pourrait entrer dans l'histoire en devenant le premier album en langue espagnole à être récompensé

Kendrick Lamar pourrait être le premier rappeur masculin solo à remporter l'album de l'année

Les stars du disque abordent la question de l'immigration depuis la scène des Grammy

(Mis à jour avec les premiers prix) par Danielle Broadway

2 février - La chanteuse soul-pop britannique Olivia Dean a été nommée meilleure nouvelle artiste, et la mégastar du hip-hop Kendrick Lamar a remporté le prix du meilleur album rap avec "GNX", son sixième album studio, qui s'est hissé au sommet des hit-parades, lors de la 68e cérémonie des Grammy Awards qui a débuté dimanche.

La chanteuse Dean, née à Londres et âgée de 26 ans, a devancé ses collègues Leon Thomas, KATSEYE, The Marias, Addison Rae, sombr, Alex Warren et Lola Young dans la course aux Grammy Awards visant à couronner le plus grand artiste parmi les nouveaux talents en pleine ascension.

En acceptant son prix sur la scène de la Crypto.com Arena, dans le centre de Los Angeles, Dean a rendu hommage à sa grand-mère, qui a immigré de Guyane en Grande-Bretagne alors qu'elle était adolescente, à la recherche d'une nouvelle vie.

"Je dois dire que je suis ici en tant que petite-fille d'immigrée", a-t-elle déclaré, suscitant les applaudissements du public étoilé. "Je suis le fruit de la bravoure et je pense que ces personnes méritent d'être célébrées. Nous ne sommes rien les uns sans les autres."

Lamar, 38 ans, la sensation hip-hop de la côte ouest considérée comme l'un des plus grands artistes de rap de tous les temps, a participé dimanche aux Grammy Awards avec des nominations dans neuf catégories et a immédiatement décroché le prix du meilleur album de rap avec "GNX".

"GNX" de Lamar était également en lice pour le prix le plus important de la soirée, celui de l'album de l'année, face à la rude concurrence du rappeur portoricain Bad Bunny et du caméléon de la pop Lady Gaga.

Bad Bunny était en lice pour le meilleur album avec "Debí Tirar Más Fotos", qui pourrait entrer dans l'histoire en devenant le premier lauréat hispanophone de cette catégorie. Le prix a été décerné l'année dernière à "Cowboy Carter" de Beyoncé.

Si Lamar gagne pour "GNX", il sera le premier rappeur masculin solo à remporter la récompense suprême. Seuls deux musiciens de hip-hop ont été récompensés dans cette catégorie: l'artiste Lauryn Hill et le duo Outkast.

Pour Gaga, le prix du meilleur album serait le premier de sa célèbre carrière. Elle n'a jamais remporté l'un des quatre trophées les plus importants des Grammy, malgré plus de deux décennies passées dans le monde de la musique. Cette année, elle concourt avec l'album "Mayhem", décrit par les critiques comme un retour à ses sombres racines dance-pop.

Trevor Noah est revenu animer les festivités pour la sixième fois, alors qu'il avait déclaré qu'il s'agirait de sa dernière prestation aux Grammys. Le spectacle a été diffusé en direct sur la chaîne CBS depuis la Crypto.com Arena, dans le centre de Los Angeles.

LES CRAINTES LIÉES À L'IMMIGRATION ASSOMBRISSENT LE CHOIX DU CHANTEUR POUR LE SUPER BOWL

La reconnaissance de Bad Bunny lors de la soirée des Grammys avait de fortes connotations politiques.

Le chanteur-producteur n'a pas fait le tour du continent américain lors de sa récente tournée de concerts, car il craignait que les agents fédéraux de l'immigration et des douanes, qui mettent en œuvre la campagne d'expulsion du président américain Donald Trump, ne se présentent pour arrêter ses fans.

"ICE out", a-t-il dit depuis la scène, en acceptant le prix du meilleur album de musique urbaine latine pour "Debí Tirar Más Fotos".

Le fait qu'il ait été choisi pour se produire lors du prochain spectacle de la mi-temps du Super Bowl dimanche prochain a suscité des objections de la part de M. Trump et d'autres critiques, qui ont fait valoir que les spectacles du championnat de la National Football League devraient être présentés en anglais.

Le monde de la KPop a également remporté un Grammy pour la première fois.

"Golden", le grand succès du film d'animation de Netflix

NFLX.O "KPop Demon Hunters", a remporté un des premiers prix pour la meilleure chanson écrite pour un média visuel. Il était également en lice pour deux des prix les plus importants de la soirée: celui du meilleur disque et celui de la meilleure chanson. La chanson est interprétée par un groupe fictif appelé HUNTR/X. Ses membres réels sont EJAE, Audrey Nun et Rein Ami.

Les concours du meilleur disque et de la meilleure chanson comprennent également "APT.", un duo entre Bruno Mars et la chanteuse de KPop Rosé.

Le légendaire cinéaste Steven Spielberg, âgé de 79 ans, a obtenu le statut EGOT - l'une des distinctions les plus rares dans l'industrie du divertissement - après avoir remporté son premier Grammy Award du meilleur film musical pour "Music by John Williams", qu'il a produit. EGOT signifie Emmy, Grammy, Oscar et Tony.

Les lauréats des Grammy sont choisis par les quelque 15 000 membres votants de la Recording Academy - des pairs de l'industrie comprenant des artistes, des auteurs-compositeurs, des producteurs et des ingénieurs - dont les rangs ont été remaniés au cours des sept dernières années afin d'accroître la diversité. Environ 1 000 votants latins aux Grammys sont devenus éligibles cette année, et 73 % des membres ont rejoint l'Académie depuis 2019.