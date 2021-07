Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : vers le transfert d'un joueur à l'OGC Nice Cercle Finance • 19/07/2021 à 09:07









(CercleFinance.com) - OL Groupe (Olympique Lyonnais) annonce avoir trouvé un accord de principe avec l'OGC Nice pour le transfert du défenseur Melvin Bard, sous réserve que ce latéral gauche puisse satisfaire à la visite médicale. Celle-ci sera réalisée après sa participation aux Jeux Olympiques avec l'Equipe de France. Au montant de trois millions d'euros du transfert, pourront s'ajouter des incentives pour un maximum de deux millions et 20% sur une éventuelle plus-value future. 'Auteur de 18 matches la saison passée (huit titularisations), Melvin Bard, qui a rejoint le centre de formation de l'OL en 2016, avait fait ses débuts en professionnel le 6 décembre 2019 face à Nîmes', rappelle le groupe sportif.

