OL Groupe : une performance trimestrielle mitigée

(AOF) - Pour son premier trimestre de l'exercice 2023-2024, OL Groupe a fait état de recettes de billetterie domestiques s'établissant à 6,3 millions d'euros, en recul de 38% comparé à un an plus tôt à la même période. Le revenu moyen par spectateur matchday s'élève à 53 euros contre 47 euros. Les droits TV du club rhodanien atteignent 7,2 millions d'euros, en repli de 73% comparé au 30 septembre 2022. Par ailleurs, l'activité Events ressort à 6,2 millions sur la période, en progression de 20%. Le produit total des activités s'affiche en hausse de 22%, à 123,1 millions d'euros.

Le Groupama Stadium a notamment accueilli 3 matchs de la Coupe de monde de rugby, et le concert des Red Hot Chili Peppers en juillet 2023.

Côté perspectives, le club de Ligue 1 de football compte se recentrer sur ses activités liées au football masculin et envisage la possibilité de procéder à une cotation de ses titres (ou d'une holding appartenant au groupe Eagle) aux États-Unis sur le New York Stock Exchange.

"Une telle cotation, si elle devait être réalisée, pourrait être annoncée au cours du 1er semestre 2024", précise un communiqué.

