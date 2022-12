Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: ultime délai au 7 décembre pour l'opération Eagle information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 13:57









(CercleFinance.com) - Après de nombreux reports, OL Groupe a annoncé lundi qu'il avait trouvé un accord en vue d'une finalisation 'dans les prochains jours' de l'entrée au capital d'Eagle Football, la holding de l'homme d'affaires américain John Textor.



Pour rappel, Eagle Football s'est engagée à acquérir 39,2 millions d'actions OL Groupe auprès de ses actionnaires historiques (Pathé, IDG Capital et Holnest) à un prix de trois euros l'action, ainsi que 789.824 Osranes au prix unitaire de 265,57 euros.



Ferme et inconditionnel, ce contrat d'acquisition ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accords de tiers, rappelle l'OL.



Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire, sous réserve de la réalisation de ces acquisitions, à une augmentation de capital réservée d'OL Groupe d'un montant total de 86 millions d'euros.



Du côté de l'Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs du club de football ont donné leur consentement à l'opération.



Il y a quelques jours, les vendeurs et l'OL avaient accordé un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser les différentes étapes lui permettant de réaliser la finalisation de l'opération.



Sur la base des progrès réalisés ces derniers jours par Eagle, notamment concernant le dossier de la Premier League, les vendeurs et OL Groupe ont accepté de lui concéder un ultime délai, au 7 décembre, pour parvenir à un accord final.



Passé ce dernier délai, les vendeurs et OL Groupe ne pourront que constater qu'il est devenu improductif de donner un délai supplémentaire à Eagle Football



Dans ce contexte, OL Groupe prévoit de considérer des sources alternatives de renforcement de ses fonds propres pour disposer rapidement de solutions disponibles au cas où les opérations avec Eagle Football ne seraient pas réalisées.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris 0.00%