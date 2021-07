OL GROUPE : transfert de Melvin Bard à l'OGC Nice

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - L'Olympique Lyonnais a trouvé un accord de principe avec l'OGC Nice pour le transfert du défenseur Melvin Bard. Les deux clubs précisent que le transfert, d'un montant de 3 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 2 millions d'euros et 20% sur une éventuelle plus-value future, sera effectif sous réserve que le latéral gauche puisse satisfaire à la visite médicale. Celle-ci sera réalisée à l'issue de sa participation aux Jeux Olympiques avec l'Equipe de France.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.