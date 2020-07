Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : transfert de deux joueurs Cercle Finance • 02/07/2020 à 07:40









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) informe du transfert d'Amine Gouiri à l'OGC Nice pour un montant de sept millions d'euros auquel pourra s'ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. Par ailleurs, Yann Kitala a été transféré au FC Sochaux pour un montant de 0,3 million d'euros auquel pourront s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 0,5 million, ainsi qu'un intéressement de 35% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert.

