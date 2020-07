Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : transfert d'un joueur au RB Salzbourg Cercle Finance • 20/07/2020 à 08:01









(CercleFinance.com) - OL Groupe informe du transfert au 26 juillet d'Oumar Solet au RB Salzbourg pour un montant de 4,5 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter jusqu'à quatre millions d'euros d'incentives et un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Arrivé en janvier 2018, Oumar Solet, victime d'une rupture des ligaments croisés au début de l'année 2020 dont il s'est totalement remis, aura disputé quatre matches avec le groupe professionnel dont deux en Ligue 1 et 2 lors des coupes nationales.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.92%