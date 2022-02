Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: transfert d'un joueur au Chicago Fire information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 15:39









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais confirme le transfert, pour un montant de 6,7 millions d'euros, de son milieu de terrain international suisse, Xherdan Shaqiri, au club américain de Chicago Fire, club de Major League Soccer dont la saison débutera à la fin du mois de février.



Pourvu au poste de milieu offensif avec déjà plusieurs profils similaires, l'OL, en accord avec Peter Bosz, a accédé à la demande de Xherdan Shaqiri et a conclu une opération 'très favorable financièrement' avec la franchise américaine de Chicago.





