OL Groupe : transfert d'un joueur à Wolverhampton

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du transfert de Fernando Marçal à Wolverhampton pour deux millions d'euros, le joueur ayant souhaité, à un an de la fin de son contrat, donner une nouvelle orientation à sa carrière en rejoignant ce club de Premier League anglaise. Arrivé à l'OL en juin 2017 en provenance de Guingamp où il avait été prêté par Benfica, Fernando Marçal a disputé 75 matches toutes compétitions confondues avec l'Olympique Lyonnais dont la 1/2 finale de Champions League contre le Bayern Munich à Lisbonne.

