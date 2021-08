Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : transfert d'un joueur à un club anglais information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 08:20









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais fait part du transfert de son international ivoirien, Maxwel Cornet, au club anglais de Burnley (Premier League) pour un montant de 15 millions d'euros, dont 15% seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée sur cette opération. Arrivé à l'OL en janvier 2015 en provenance du FC Metz pour un montant de 400.000 euros, Maxwel Cornet aura disputé 252 matches avec l'OL, dont 184 en Ligue 1 marquant 51 buts dont plusieurs décisifs face à Manchester City en Ligue des Champions. 'Sélectionné à 21 reprises avec l'équipe nationale ivoirienne, l'attaquant de 24 ans, qui peut également évoluer au poste de latéral gauche, fait partie aujourd'hui des 30 joueurs les plus capés de l'histoire du club' ajout le club de football coté en Bourse.

