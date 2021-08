Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : transfert d'un joueur à l'AS Monaco information fournie par Cercle Finance • 03/08/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son milieu de terrain Jean Lucas, à l'AS Monaco pour un montant de 12 millions d'euros, dont un million d'euros de bonus, ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Arrivé en juin 2019 en provenance de Flamengo, le milieu de terrain brésilien a disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL (trois buts) avant d'être prêté à Brest, sans option d'achat, lors de la deuxième partie de saison 2020/2021.

