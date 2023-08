Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: transfert d'un joueur à l'Abha FC information fournie par Cercle Finance • 25/08/2023 à 07:22









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) a informé jeudi soir du transfert de Karl Toko-Ekambi au club de Saudi Pro League, Abha FC, pour un montant de 1,5 million d'euros auquel pourra s'ajouter 500.000 euros de bonus.



Arrivé de Villarreal lors du mercato hivernal 2020, cet attaquant international camerounais de 30 ans a disputé 114 matches (38 buts) avec l'OL. Après la France et l'Espagne, Karl Toko-Ekambi découvrira ainsi un troisième championnat dans sa carrière.





