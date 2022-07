Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: transfert d'un joueur à Galatasaray information fournie par Cercle Finance • 22/07/2022 à 16:12









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son défenseur Léo Dubois, au club turc de Galatasaray pour un montant de 2,5 millions d'euros, auquel pourront s'ajouter un million d'euros de bonus, ainsi qu'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.



Formé au FC Nantes, Léo Dubois est arrivé libre de tout contrat à l'Olympique Lyonnais en juillet 2018. Durant son passage à l'OL, le latéral droit, âgé de 27 ans, aura disputé 129 matches toutes compétitions confondues et inscrit cinq buts.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -0.34%