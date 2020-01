Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : Tino Kadewere signe à l'OL Cercle Finance • 24/01/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce ce soir le transfert de l'attaquant international zimbabwéen Tino Kadewere, en provenance du Havre AC, pour un montant de 12 millions d'euros, auquel pourra s'ajouter un maximum de 2 millions d'euros d'incentives ainsi qu'un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future. Âgé de 24 ans, Tino Kadewere a signé un contrat de 4 ans et demi avec l'OL, soit jusqu'au 30 juin 2024. Il restera néanmoins au Havre jusqu'à la fin de saison 2019/2020, sous forme d'un prêt.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.33%