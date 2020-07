Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe. T. Parker et A.L. Julienne Camus entre au 'board' Cercle Finance • 31/07/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce ce soir les nominations de Tony Parker et d'Anne-Laure Julienne Camus, en tant qu'Administrateur et Administratrice d'OL Groupe. Le Conseil d'administration d'OL Groupe compte désormais 16 membres. 'L'expérience d'Anne-Laure Julienne Camus en matière financière vient compléter la compétence du Conseil d'administration dans ce domaine. La présence de Tony Parker au Conseil d'administration d'OL Groupe confirme son engagement dans le Groupe depuis les accords signés avec l'ASVEL en juin 2019 et permettra d'intensifier les synergies commerciales et les projets de développement du Groupe', commente la direction du club sept fois champion de France.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.47%