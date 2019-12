Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : s'offre le club américain du Reign FC Cercle Finance • 19/12/2019 à 18:29









(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce ce soir la signature d'un contrat de rachat des actifs du Reign FC, pour un montant de 3,51 millions de dollars. Le Reign FC est un club de football féminin américain, membre fondateur de la National Women's Soccer League (NWSL), le championnat de première division féminine des États-Unis. Il est basé à Tacoma, dans l'État de Washington. 'Jean-Michel Aulas assurera la présidence du Conseil d'Administration au sein duquel siègera également Tony Parker. Bill Predmore sera le CEO du club, accompagné d'un COO nommé par OL Groupe. Le closing est prévu début janvier 2020', précise OL Groupe.

