OL Groupe: révision des objectifs à moyen-terme

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce une révision de ses objectifs à moyen-terme afin de tenir compte de la performance sportive de la saison écoulée qui ne permettra pas de disputer la Coupe d'Europe 22/23 et de l'environnement économique général.



A l'horizon 25/26, OL Groupe vise un total des produits des activités de l'ordre de 400 à 420 ME -avec une hypothèse de qualification en Champions League et incluant le trading joueurs- et un EBE supérieur à 90 ME.



Le 25 juillet, la société publiera ses résultats au titre de l'exercice clos le 30 juin 2022. Elle estime que le total des produits des activités devrait refléter une progression de l'ordre de 40% par rapport à N-1.





