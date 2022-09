Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

OL Groupe: report de la finalisation de l'opération Eagle information fournie par Cercle Finance • 30/09/2022 à 12:44

(CercleFinance.com) - L'action OL Groupe recule ce vendredi à la Bourse de Paris après le report de la date de réalisation de l'opération conclue avec Eagle Football, la holding de l'homme d'affaires américain John Textor.



Dans un communiqué, le club lyonnais explique qu'il reste encore à boucler, dans les prochaines semaines, la documentation juridique, notamment pour les

principaux financements d'Eagle Football, ainsi que les étapes mécaniques nécessaires à la bonne réalisation de l'opération.



Pour mémoire, Eagle Football s'est engagé de manière ferme et inconditionnelle auprès des principaux actionnaires historiques de l'OL (Pathé, IDG Capital et Holnest) à acquérir 39,2 millions d'actions et 789.824 Osranes émises par l'OL.



Eagle Football s'est en outre engagée à souscrire à une augmentation

de capital réservée d'un montant total de 86 millions d'euros.



L'Olympique Lyonnais souligne que la quasi-unanimité de ses prêteurs lui a désormais donné un accord de principe et qu'un accord a également été conclu récemment entre Eagle Football et ses principaux partenaires financiers.



Cependant, le temps nécessaire à la finalisation ne permettra pas la réalisation de l'opération en date d'aujourd'hui, comme initialement prévu, déclare-t-il.



Des discussions sont en cours entre les parties afin de déterminer une nouvelle date de clôture, précise l'OL, qui estime que ces discussions devraient aboutir 'dans les tout prochains jours'.



Vers 12h40, le titre du club de football reculait de 1,4%, ce qui ne l'empêche pas d'afficher encore une hausse de plus de 38% depuis le début de l'année.