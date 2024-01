Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OL Groupe: recrute l'international Espoirs Malick Fofana information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce l'arrivée de l'international Espoirs belge, Malick Fofana, en provenance de La Gantoise, pour quatre saisons et demie, soit jusqu'au 30 juin 2028.



Le montant du transfert s'élève à 17ME auquel pourra s'ajouter un maximum de 5ME de bonus ainsi qu'un intéressement de 20% sur la plus-value lors d'un éventuel transfert.



Auteur de 64 matches avec La Gantoise (5 buts, 10 passes décisives), Malick Fofana est aujourd'hui considéré comme un futur talent de la sélection belge avec laquelle il a évolué dans toutes les catégories de jeunes, dont les Espoirs où il cumule déjà 5 convocations depuis septembre dernier.





