OL Groupe: recours contre les mesures obtenues par Aulas

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais a annoncé jeudi qu'il avait entrepris de déposer des recours contre les mesures conservatoires obtenues par son ancien PDG, Jean-Michel Aulas, sur ses comptes bancaires.



Dans un communiqué, le club de football dit fermement contester la décision rendue hier par le Tribunal de commerce de Lyon, ayant conduit au gel de plus de 14,5 millions d'euros de ses avoirs.



Le groupe dénonce une attaque 'aussi violente qu'illégitime' de la part de son ancien président, qui reste par ailleurs actionnaire et administrateur de la société.



Il estime à ce titre que l'ancien dirigeant avait une 'parfaite connaissance du caractère extrêmement dommageable' de ses actions.



Le litige prend sa source, d'après l'OL, dans le fait que Jean-Michel Aulas prétend détenir une créance à l'encontre de la société au titre du prix de rachat du tiers de ses actions OL Groupe.



Le club rappelle que le rachat de ces actions, prévu dans le protocole transactionnel, était conditionné à son approbation en assemblée générale, mais aussi à l'accord des prêteurs du groupe, lequel n'a pas été obtenu.



Dans ces conditions, le groupe estime qu'il lui était impossible de procéder au rachat de ces actions, sauf à mettre en péril la société.



Après une ouverture en hausse de 3,6%, le titre s'est retourné à la baisse en cours de matinée et affiche désormais un repli de l'ordre de 0,5%.





