Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

OL Groupe: réalisation de l'opération prévue le 21 octobre information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 08:18

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce s'être entendu avec Eagle Football, contrôlée par John Textor, Pathé, IDG et Holnest, sur le 21 octobre comme nouvelle date pour la réalisation de leur opération, de façon à finaliser la documentation juridique et les dernières étapes préalables.



Pour mémoire, Eagle Football s'est engagé auprès de Pathé, IDG Capital et Holnest à acquérir 39,2 millions d'actions et 789.824 osranes émises par l'OL, ainsi qu'à souscrire à une augmentation de capital réservée d'un montant total de 86 millions d'euros.



Suite de la réalisation de cette opération, Eagle Football déposera, pour le compte du concert formé avec Holnest, une OPA sur les actions et osranes non-encore détenues par le concert au prix de trois euros par action et 265,57 euros par osrane.