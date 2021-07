Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : réalisation d'augmentations de capital Cercle Finance • 20/07/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce la réalisation de trois augmentations de capital ayant permis aux acteurs sportifs professionnels (joueurs, joueuses, staffs, encadrement) de convertir en actions nouvelles une partie de leur rémunération (mois de février à juin inclus). Le prix d'émission des actions a été fixé à la moyenne des cours des 10 dernières séances précédant la fixation du prix de souscription, à savoir 2,31 euros le 12 mai, 2,25 euros le 11 juin et 2,22 euros le 12 juillet. L'opération a donné lieu à l'émission de 363.483 actions nouvelles pour un montant global de souscription de 827.085,57 euros, prime d'émission incluse, représentant 0,62% du capital social post opération.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -0.46%