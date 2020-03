Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : rachat de 24.618 actions la semaine dernière Cercle Finance • 03/03/2020 à 16:49









(CercleFinance.com) - OL Groupe, structure “porteuse” du club de football de l'Olympique lyonnais, annonce ce mardi avoir procédé au rachat de 24.618 actions entre le 24 et le 28 février. Ce rachat, entrant dans le cadre de son programme de rachat d'actions, a été effectué au prix moyen pondéré de 2,96 euros.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +1.70%