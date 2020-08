Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : rachat de 19.949 actions la semaine dernière Cercle Finance • 10/08/2020 à 17:21









(CercleFinance.com) - OL Groupe, structure “porteuse” du club de football de l'Olympique lyonnais, annonce ce mardi avoir procédé au rachat de 19.949 actions entre le 3 et le 7 août. Ce rachat, entrant dans le cadre de son programme de rachat d'actions, a été effectué au prix moyen pondéré de 2,14 euros.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.93%