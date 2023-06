Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: projet d'OPAS déposé auprès de l'AMF information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 11:58









(CercleFinance.com) - Natixis, agissant pour le compte d'Eagle Football Holdings Bidco Limited, a déposé auprès de l'AMF le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) -annoncé le 20 juin 2022- visant les actions OL Groupe, dont la cotation reprend ce 23 juin.



L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de trois euros la totalité des 17.610.237 actions existantes qu'il ne détient pas, représentant 10,24% du capital du club de football, mais n'a pas l'intention de mettre en oeuvre de retrait obligatoire.



Eagle Football Holdings Bidco Limited a aussi l'intention, jusqu'à la date d'ouverture de l'offre, de se porter acquéreur d'actions OL Groupe dans la limite de 5.283.071 actions, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'offre.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +2.05%