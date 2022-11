Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

OL Groupe: produits des activités en hausse de 30% information fournie par Cercle Finance • 14/11/2022 à 18:34

(CercleFinance.com) - OL Groupe affiche un total des produits des activités en hausse de 30%, à 101 millions d'euros, au titre du premier trimestre de son exercice,



Au 30 septembre 2022, les recettes de billetterie progressent fortement (+45%), à 10,1 ME, malgré l'absence de Coupe d'Europe.



Au cours du 1ertrimestre de l'exercice 2022/23, l'Olympique Lyonnais a procédé à la cession de plusieurs contrats joueurs, notamment celle de Lucas Paqueta à West Ham pour 36,4 ME (IFRS) Léo Dubois à Galatasaray (2,4 ME) ainsi que des indemnités de prêts et incentives pour 5,1 ME.



'La performance du 1ertrimestre de l'exercice 2022/23 confirme la bonne reprise des activités post crise sanitaire, déjà matérialisée lors de l'exercice précédent', souligne OL Groupe qui réaffirme par ailleurs ses ambitions sportives pour la saison 2022/23 et les saisons suivantes en s'appuyant sur ses fondamentaux, notamment l'Academy OL, un mercato d'été ciblé, des prolongations de contrats joueurs, ainsi que l'arrivée récente de Laurent Blanc, pour reconquérir, dès la saison 2023/24, une place européenne.