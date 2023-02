Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

OL Groupe: produits d'activités en hausse de 16% information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 10:32

(CercleFinance.com) - OLGroupe a dévoilé hier soir les comptes du premier semestre de son exercice décalé 2022/23, qui font apparaître des produits d'activités en hausse de 16% à 134,8 millions d'euros.



Le club de football souligne que toutes les lignes de revenus s'inscrivent en progression, et ce en dépit de sa non-qualification en Coupe d'Europe.



L'excédent brut d'exploitation (EBE) est néanmoins négatif à -23,7 millions d'euros, impacté notamment par la hausse des charges d'activité et des charges d'exploitation et l'augmentation des charges de personnel.



Tout au long du semestre, OL Groupe a poursuivi ses avancées sur l'ensemble de ses projets, notamment la construction de la LDLC Arena, dont la mise en exploitation est attendue fin 2023.



En parallèle, le 19 décembre dernier, Eagle Football a finalisé l'acquisition de 77,49% du capital d'OL Groupe et souscrit à une augmentation de capital réservée d'un montant de 86 millions.



Enfin le résultat avant impôt du 1ersemestre de l'exercice 2022/23 s'établit à -61,3 millions d'euros (-28 millions au 31 décembre 2021). Le résultat net part du groupe ressort en conséquence à -60,2 millions d'euros contre -27,1 millions un an plus tôt.