Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client OL Groupe: prête Tino Kadewere au FC Nantes information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du prêt de Tino Kadewere au FC Nantes jusqu'au 30 juin 2024. Ce prêt est assorti d'une option d'achat permettant à l'OL de pouvoir bénéficier d'un intéressement de 25% en cas d'un éventuel futur transfert.



Arrivé au club en juillet 2020 en provenance du Havre, l'attaquant international zimbabwéen de 26 ans a disputé 64 matches avec l'OL et inscrit 11 buts.



Tino Kadewere reste sous contrat avec le club jusqu'au 30 juin 2025.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris 0.00%