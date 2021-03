Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : prêt d'un joueur en Serie A brésilienne Cercle Finance • 15/03/2021 à 18:34









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe du prêt de Camilo Reijers de Oliveira jusqu'au 31 décembre 2021 au club brésilien de Cuiabá Esporte Clube, promu cette année en Serie A. Ce prêt est assorti d'une option d'achat d'un montant de 2,9 ME, ainsi que d'un intéressement de 30% sur un éventuel transfert. Le milieu de terrain de 22 ans, arrivé en janvier 2020 et sous contrat à l'OL jusqu'au 30 juin 2024, découvrira pour la première fois la Serie A brésilienne, après avoir évolué sous les couleurs de Ponte Preta en 2019 (Serie B).

