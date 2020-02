Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : prêt à voler avec Emirates ? Cercle Finance • 05/02/2020 à 12:54









(CercleFinance.com) - Selon des informations publiées par le quotidien L'Équipe, OL Groupe pourrait annoncer, vendredi, l'arrivée d'Emirates en tant que sponsor maillot de l'Olympique lyonnais, en lieu et place de Hyundai, dont le contrat se termine en juin. Il faut dire que l'invitation lancée aux médias ne laisse que peu de place au doute quant au sujet de la conférence de presse de vendredi : elle figure en effet un maillot de l'OL, avec la date et l'heure de l'événement là où se trouve le sponsor principal. L'arrivée de la compagnie aérienne, annoncée par 'plusieurs sources' au quotidien sportif, se serait négociée 'sur des bases particulièrement élevées'. Rappelons qu'Emirates est une 'habituée' du sponsoring maillot. 'Fly Emirates' s'affiche ou s'est déjà affichée, en effet, sur les tuniques de clubs comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le Milan AC, Arsenal ou encore Hambourg. Depuis que le PSG arbore le nom du groupe Accor (le contrat ayant démarré avec cette saison 2019/2020), la compagnie aérienne n'a plus son nom qui circule, d'une surface à l'autre, sur les terrains de Ligue 1. Par ailleurs, selon L'Équipe, il ne serait pas exclu qu'Emirates se porte également candidat au naming du stade, le contrat avec Groupama se terminant en même temps que cette saison.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +1.01%