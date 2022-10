Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: perte nette divise par deux en 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - OL Groupe a publié vendredi soir un résultat net de -55 millions d'euros au titre de son exercice clos fin juin, une perte divisée par deux (-49%) par rapport à 2020-21, ainsi qu'un résultat opérationnel passé de -95,8 à -41,1 millions d'une année sur l'autre.



Le total des produits des activités s'est accru de 42% à 252,6 millions d'euros, permettant au groupe de renouer avec un excédent brut d'exploitation positif à 15,9 millions d'euros, contre -33,9 millions un an plus tôt.



'Tout au long de l'exercice, OL Groupe a poursuivi la mise en oeuvre de l'ensemble de ses projets stratégiques, notamment celui de la construction de la LDLC Arena, dont la mise en exploitation est attendue fin 2023', souligne le club de football lyonnais.





