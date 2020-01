Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : partenariat esport avec LDLC Cercle Finance • 08/01/2020 à 09:15









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais (OL Groupe) annonce ce mercredi un partenariat esport avec LDLC Event, opérateur pour le Groupe LDLC de la Team LDLC, actuelle Championne de France sur League of Legends et Championne du monde sur WRC. OL Groupe apportera notamment son savoir-faire commercial pour le développement des partenariats et de la performance de l'équipe ainsi que le relais de l'actualité esport au plus grand nombre via ses médias club. Ce partenariat se matérialise par le changement immédiat de l'appellation de l'équipe qui devient LDLC OL et évoluera dès le premier trimestre 2020 dans un nouveau centre esport à Lyon. Le lieu accueillera également le centre de formation de l'équipe.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -0.33%