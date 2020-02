Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : nouveau semestre de qualité Cercle Finance • 11/02/2020 à 18:23









(CercleFinance.com) - Publiés ce mardi soir, les comptes des 6 premiers mois de l'exercice 2019/2020 d'OL Groupe ont été marqués par un bénéfice net part du groupe de 14,9 millions d'euros, stables par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice opérationnel courant affiche quant à lui une hausse de +2% en rythme annuel à 26,7 millions d'euros, tandis que l'excédent brut d'exploitation s'est établi à 61,8 millions (+15%). Les produits des activités ont en outre augmenté de +17% à 197,2 millions d'euros, un plus haut historique pour la période. 'Cette excellente performance confirme la pertinence de la stratégie de l'OL, basée sur un centre de formation de premier plan et le recrutement de jeunes talents, et sa capacité à valoriser ces potentiels sur les plans sportif et économique', indique OL Groupe.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.34%