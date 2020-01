Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : n'a pas l'intention de céder Moussa Dembélé Cercle Finance • 03/01/2020 à 09:44









(CercleFinance.com) - Via un communiqué publié hier soir, l'Olympique lyonnais réaffirme son souhait, 'comme à l'été 2019', de conserver Moussa Dembélé, attaquant de l'équipe professionnelle masculine. 'Le club a toute confiance en Moussa et compte notamment sur lui pour bâtir une équipe performante pour les saisons à venir', indique le club 'porté' par OL Groupe, alors que des rumeurs d'intérêts d'autres clubs européens circulent dans la presse. Il faut dire que l'Olympique lyonnais doit faire face à la blessure longue durée de son autre attaquant vedette, Memphis Depay. Et que rien ne dit que celui-ci sera remplacé par un joueur du même calibre durant le mercato hivernal qui vient de s'ouvrir.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.33%