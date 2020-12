Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : mise en place d'un PGE complémentaire Cercle Finance • 21/12/2020 à 07:06









(CercleFinance.com) - Consécutivement au pré-accord obtenu le 4 décembre, OL Groupe annonce avoir souscrit un PGE (Prêt Garanti par l'État) complémentaire de 76,4 millions d'euros, d'une maturité de 12 mois, au terme de laquelle une option d'amortissement d'un à cinq ans pourra être activée. Dans le contexte actuel de crise liée à la Covid-19, ce nouveau financement renforce la trésorerie disponible du groupe sportif 'afin de lui permettre d'avoir la flexibilité nécessaire pour envisager, avec sérénité, l'avenir et les développements futurs'.

