Lyon, le 23 novembre 2026, 19h00
Les actionnaires de la société Olympique Lyonnais Groupe sont invités à participer à l'Assemblée Générale mixte qui se tiendra le :
Lundi 14 décembre 2026, à 14 heures
au Groupama Stadium
10, avenue Simone Veil - 69150 Décines-Charpieu
L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié dans le BALO n°133 du 6 novembre 2026. Cet avis est également disponible sur le site Internet de la société ( Finance.ol.fr ).
L'avis de convocation a été mis en ligne sur le site Internet de la société, et sera prochainement publié au BALO. L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'avis de réunion publié a été modifié par le conseil d'administration afin (i) de modifier le texte de la 9 ème résolution, et (ii) d'ajouter deux nouvelles résolutions (13 ème et 14 ème résolutions) et de procéder en conséquence à la renumérotation de la résolution qui suit.
Les documents prévus par les articles R. 22-10-23 et R. 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur le site internet de la société ( Finance.ol.fr ) ainsi qu'au siège social.
Ces documents sont accessibles en ligne sur le site de la société.
Les informations et documents peuvent être également transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société.
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Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : investisseurs@ol.fr
Finance.ol.fr
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Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : OLG.PA
Bloomberg : OLG:FP
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : nZydlpxmapnGl22capiZbWZlaWxix2PGbWGdyWJuap+bbJtmlJyXaJuSamlimmVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'AG
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101505-olg-cp-de-mise-a-disposition-docs-ag-agm-14122026.pdf
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