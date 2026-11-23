OL GROUPE : MISE À DISPOSITION DE LA DOCUMENTATION RELATIVE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 14 DÉCEMBRE 2026

Lyon, le 23 novembre 2026, 19h00

Les actionnaires de la société Olympique Lyonnais Groupe sont invités à participer à l'Assemblée Générale mixte qui se tiendra le :

Lundi 14 décembre 2026, à 14 heures

au Groupama Stadium

10, avenue Simone Veil - 69150 Décines-Charpieu

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié dans le BALO n°133 du 6 novembre 2026. Cet avis est également disponible sur le site Internet de la société ( Finance.ol.fr ).

L'avis de convocation a été mis en ligne sur le site Internet de la société, et sera prochainement publié au BALO. L'attention des actionnaires est attirée sur le fait que l'avis de réunion publié a été modifié par le conseil d'administration afin (i) de modifier le texte de la 9 ème résolution, et (ii) d'ajouter deux nouvelles résolutions (13 ème et 14 ème résolutions) et de procéder en conséquence à la renumérotation de la résolution qui suit.

Les documents prévus par les articles R. 22-10-23 et R. 225-83 du Code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires, conformément aux dispositions réglementaires applicables, sur le site internet de la société ( Finance.ol.fr ) ainsi qu'au siège social.

Ces documents sont accessibles en ligne sur le site de la société.

Les informations et documents peuvent être également transmis aux actionnaires sur simple demande adressée à la société.

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : investisseurs@ol.fr

Finance.ol.fr Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG:FP

ICB : 40501030 Services de loisirs