OL Groupe : Lucas Tousart officiellement transféré à Berlin

(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais officialise ce soir le transfert de Lucas Tousart au Hertha Berlin, pour un montant de 25 millions d'euros. Arrivé à l'Olympique lyonnais à 18 ans, Lucas Tousart va cependant rester à l'OL jusqu'à la fin de saison 2019/2020, sous forme d'un prêt. Il a disputé avec le club rhodanien 155 matches, dont 30 de Champions League et Europa League, et inscrit 5 buts. 'L'Olympique Lyonnais est heureux de pouvoir compter sur Lucas Tousart jusqu'en mai prochain et espère qu'il contribuera à la réussite du club, toujours engagé dans les 4 compétitions, lors de cette deuxième partie de saison', commente OL Groupe.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -1.32%