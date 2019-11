OL GROUPE : les cessions de joueurs dopent l'activité au premier trimestre

OL Groupe a bénéficié d'un premier trimestre record en termes de revenus de cessions de contrats joueurs avec notamment les transferts de Tanguy Ndombelé à Tottenham (60 millions d'euros brut + 10 millions d'euros d'incentives maximum) et Nabil Fékir au Betis Séville (19,75 millions d'euros brut +10 millions d'euros d'incentives maximum + 20% de la plus-value sur futur transfert).

(AOF) - OL Groupe, la holding cotée en bourse chapeautant l'Olympique Lyonnais, a réalisé jeudi soir son point d'activité du premier trimestre 2019-2020 (clos fin septembre). Ainsi, le groupe a publié un produit des activités de 126,4 millions d'euros sur la période, en hausse de 33% sur un an.

