OL Groupe : le personnel sportif mis au chômage partiel

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce avoir décidé, face à la crise sanitaire mondiale du Covid-19, avoir mis l'ensemble de son personnel sportif en chômage partiel, et ce jusqu'à nouvel ordre. 'OL Groupe précise, par ailleurs, avoir mis une partie de ses salariés administratifs en chômage partiel. Les autres collaborateurs ont été placés en télétravail. Pour ceux dont la présence physique est nécessaire à la poursuite de leur activité, ils continuent d'opérer sur le site du Groupama Stadium dans le strict respect des mesures de prévention contre le virus', ajoute le groupe. Les dirigeants du club ont, enfin, décidé de suspendre les activités recevant du public au Groupama Stadium.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -1.24%