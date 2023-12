Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: Laurent Prud'homme nommé directeur général information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 18:14









(CercleFinance.com) - OL Groupe fait savoir que Laurent Prud'homme a pris ses fonctions de directeur général après sa nomination par le président John Textor.



'Je remercie John Textor pour sa confiance et de me permettre aujourd'hui de revenir pour servir mon club. Nous sommes tous impatients de relever les défis qui se présentent à nous et j'ai hâte de contribuer au succès et à la croissance de l'Olympique lyonnais', a commenté Laurent Prud'homme.





