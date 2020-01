Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : la signature de Karl Toko Ekambi imminente ? Cercle Finance • 20/01/2020 à 16:42









(CercleFinance.com) - Selon la presse spécialisée, l'Olympique lyonnais (OL Groupe) devrait bientôt enregistrer la signature de l'attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi. Celui-ci se trouverait en effet en ce moment à Lyon pour finaliser son transfert en provenance du club espagnol de Villareal. Il devrait s'agir d'un prêt avec option d'achat obligatoire.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.99%