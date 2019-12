Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : l'OL va jouer la Juventus en Ligue des champions Cercle Finance • 16/12/2019 à 12:25









(CercleFinance.com) - L'Olympique lyonnais affrontera au printemps prochain, en 8e de finale de la Ligue des champions, la Juventus de Turin, championne d'Italie en titre. Ainsi vient d'en décider le tirage au sort, organisé à Nyon (Suisse). Le match aller se déroulera à Lyon, et le retour à Turin. Le club, géré par Ol Groupe, a terminé deuxième de son groupe, derrière Leipzig. L'autre équipe française, le Paris Saint-Germain, jouera pour sa part contre le Borussia Dortmund.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -3.28%