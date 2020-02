Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : l'OL termine son mercato avec Camilo Reijers Cercle Finance • 03/02/2020 à 09:40









(CercleFinance.com) - L'Olympique lyonnais annonce ce lundi l'arrivée de Camilo Reijers de Oliveira, pour un montant de 2 millions d'euros (+20% d'un éventuel futur transfert). Milieu de terrain brésilien âgé de 20 ans, Camilo Reijers a signé un contrat de 4 ans et demi avec le club lyonnais. Il a disputé 30 matchs de Serie B brésilienne en 2019 et a inscrit 2 buts. 'L'Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d'un défenseur central supplémentaire en prêt mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n'étaient pas réunies', précise OL Groupe.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris -0.99%