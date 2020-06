Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : l'OL lève l'option d'achat pour Karl Toko Ekambi Cercle Finance • 02/06/2020 à 18:11









(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que l'Olympique lyonnais a levé l'option d'achat pour l'attaquant Karl Toko Ekambi (27 ans), en provenance de Villareal (Espagne). L'international camerounais s'est engagé pour 4 saisons avec le club sept fois champion de France. 'Cette levée d'option d'achat fait suite à la mutation temporaire intervenue en janvier 2020. Elle s'élève à 11,5 ME auquel pourra s'ajouter un maximum de 4 ME d'incentives ainsi qu'un intéressement de 15 % sur la plus-value d'un éventuel futur transfert (50% si le transfert a lieu avant le 15/09/20)', précise le club. Depuis son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Karl Toko Ekambi a signé 2 buts et 1 passe décisive en 8 matches de Ligue 1. 'L'arrivée définitive de Karl Toko Ekambi conforte l'ambition de l'Olympique Lyonnais de se donner les moyens d'être au plus haut niveau la saison prochaine', assure OL Groupe.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +2.20%