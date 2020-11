Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : l'activité trimestrielle recule de 12% Cercle Finance • 12/11/2020 à 18:18









(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er trimestre de son exercice 2021, l'Olympique Lyonnais a vu le total du produit de ses activités (hors trading de joueurs) reculer de 12%, à 51,1 millions d'euros contre 58.2 millions un an plus tôt. Ce recul est tiré par la forte baisse de la billetterie et des recettes 'événementiel'. Avec le trading des joueurs, le recul de l'activité atteint 20%, à 101,6 millions, contre 126,4 millions un an plus tôt. Sur le trimestre, la billetterie recule de 88%, à 1,1 million d'euros. En revanche, les revenus issus des droits TV et marketing progressent de 9% (37,7 millions), tout comme la publicité (+14% à 8,5 millions d'euros), Malgré le contexte actuel, le groupe indique disposer de financements renforcés qui devraient lui donner la flexibilité nécessaire pour envisager des développements futurs. 'Toutefois, le résultat net de l'exercice 2020/2021 devrait être déficitaire', indique le communiqué de l'OL.

Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris +0.76%