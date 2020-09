Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe : Kenny Tete prend la route de Fulham Cercle Finance • 10/09/2020 à 18:04









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais informe ce soir du transfert de Kenny Tete au club anglais de Fulham, pour un montant de 3,2 ME auquel pourra s'ajouter un intéressement sur un futur transfert égal à 10% de tout montant perçu au-delà de 10 ME. Kenny Tete aura disputé 80 matches toutes compétitions confondues depuis son arrivée à l'OL en juillet 2017 en provenance de l'Ajax Amsterdam. Par ailleurs, l'Olympique Lyonnais confirme le départ de Rafaël au club turc d'Istanbul Basaksehir (sans aucune indemnité de transfert) et le renouvellement du prêt de Lenny Pintor à Troyes jusqu'au 30 juin 2021 avec option d'achat.

