OL Groupe: John Textor officiellement nommé PDG

(CercleFinance.com) - OL Groupe a officialisé ce lundi la nomination de l'homme d'affaires américain John Textor au poste de PDG, des fonctions auxquelles il succède à Jean-Michel Aulas.



Lors d'une réunion tenue vendredi dernier, le conseil d'administration du club de football lyonnais a nommé Textor en qualité de président du conseil avec effet immédiat.



Il a également été désigné directeur général pour une période intérimaire, le temps d'identifier un nouveau directeur général.



Jean-Michel Aulas, qui a dirigé l'Olympique Lyonnais pendant plus de trois décennies au cours desquelles le club a remporté plus de 50 titres, restera président d'honneur.



Dans un communiqué, John Textor souligne que sa priorité va consister à renforcer la place de l'Olympique Lyonnais sur la scène du football mondial, 'dans la lignée des plus hautes ambitions de son illustre histoire'.



A quatre journées de la fin de la saison, l'OL pointe aujourd'hui à la septième place du classement de la Ligue 1 Uber Eats-LFP, ce qui l'exclut a priori d'une participation aux coupes européennes la saison prochaine.



Ce changement de gouvernance intervient alors que la holding de John Textor, Eagle Football, détient désormais 77,5% du capital et 75,5% des droits de votes d'OL Groupe.



John Textor a longtemps été le premier actionnaire et le président exécutif de fuboTV, une plateforme américaine spécialisée dans l'agrégation de chaînes en streaming.





