Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client OL Groupe: hausse de 42% des produits d'activité annuels information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 13:58









(CercleFinance.com) - OL Groupe affiche pour l'ensemble de l'exercice écoulé, un total des produits des activités en hausse de 42% à 252,5 millions d'euros, 'confirmant la nette dynamique de rebond, en sortie de crise Covid' selon le club de football.



Pour l'exercice 2021-22, hors éventuels impacts liés au mercato d'été, il estime un retour à un EBE positif (entre 13 et 17 millions d'euros), un résultat net en forte amélioration mais encore déficitaire (entre -50 et -60 millions) et une dette nette d'environ 330 millions.



OL Groupe rappelle la signature d'accords en vue d'une prise de participation majoritaire à son capital par Eagle Football Holdings, qui déposera, à la suite de cette opération, une offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies.





Valeurs associées OL GROUPE Euronext Paris 0.00%