OL Groupe: hausse de 29% du produit des activités sur 9 mois information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 18:17

(CercleFinance.com) - OL Groupe annonce que le total du produit de ses activités à l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 21/22 (soit la période allant du 1er juillet au 31 mars 22) est de 193.5 ME, un chiffre en hausse de 29% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité de la billetterie a explosé, passant de 1,8 à 25,7 ME, les produits de la marque progressent de 30 % (à 12.3 ME), les produit de cession des contrats de joueurs gagnent 50% (à 82.2 ME) et les partenariats-publicité progressent de 17 % (à 26.7 ME). En revanche, les droits TV accusent un recul de 31 % à 41.9 ME.





OL Groupe estime à ce jour que les objectifs à moyen terme annoncés avant la crise sanitaire restent pertinents pour l'avenir d'OL Groupe.



Si la reprise des activités se confirme, OL Groupe ambitionne d'atteindre, au terme de la saison 2024/25, un total des produits des activités (avec une hypothèse de qualification en Europa League et incluant le trading joueurs) de l'ordre de 400 ME à 420 ME et un objectif d'EBE supérieur à 100 ME.